KSP: 16 wypadków w pierwsze dni majówki w Warszawie

Od piątku na terenie stołecznego garnizonu odnotowano 16 wypadków i ponad 260 kolizji. Nikt nie zginął, 19 osób zostało rannych, zatrzymano 34 nietrzeźwych kierowców - powiedział w poniedziałek PAP z-ca rzecznika stołecznej policji podkom. Rafał Retmaniak

Trwa długi majowy weekend. Stołeczni policjanci informują, że na drogach ich garnizonu jest bezpiecznie. Jak poinformował podkom. Retmaniak od piątku odnotowano 16 wypadków i ponad 260 kolizji. Zostało w nich rannych 19 osób, na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych. Policjanci zatrzymali 34 nietrzeźwych kierowców.

"Apeluję o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego" - powiedział podkom. Retmaniak. Dodał, że słoneczna pogoda zachęca do "przyciśnięcia gazu", dlatego nad bezpieczeństwem na drogach czuwa więcej funkcjonariuszy.

Na drogi wyjechały też pojazdy nieoznakowane, motocykliści Wydziału Ruchu Drogowego oraz specjalna Grupa SPEED. Funkcjonariusze mierzą prędkość pojazdów oraz badają stan trzeźwości kierujących.

Biuro Ruchu Drogowego KGP zaznacza, że podobnie jak podczas świąt priorytetem dla policji jest niesienie pomocy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w bezpiecznym dotarciu do celu i zapewnienie płynności ruchu na głównych drogach. W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień można spodziewać się policjantów kierujących ruchem.

Policja przypomniała, że 3 maja od godz. 8 do 22 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Z zakazu wyłączone będą m.in. autobusy i pojazdy posiadające zezwolenie na przewóz w tym czasie.

1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, które m.in. podwyższają maksymalną wysokość grzywny, jaką może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł - oraz zwiększają wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant - z 500 zł do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł.

Nowe stawki mandatów określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z dokumentem, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1 tys. zł; o 51-60 km/h - 1,5 tys. zł; o 61-70 km/h - 2 tys. zł; o 71 km/h i więcej - 2,5 tys. zł.