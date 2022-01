KSP: dzięki czujności sąsiedzkiej odzyskano dwie skradzione mazdy

W tym roku to pierwszy przypadek, gdy czujność sąsiedzka przyczyniła się do odzyskania dwóch skradzionych samochodów - powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Rzecznik KSP podał, że jedną mazdę ukradzioną w Warszawie policja odnalazła na ul. Kamienickiej w podwarszawskich Markach. "Kilkaset metrów dalej policjanci odnaleźli kolejną mazdę. Tym razem skradzioną w Pruszkowie" - podał nadkomisarz.

"Tego typu sytuacje, kiedy mieszkańcy zaalarmowali policjantów, zdarzają się coraz częściej. W minionym roku odnotowaliśmy ich blisko dziesięć" - dodał.

Dzięki czujności sąsiedzkiej stołeczni policjanci zatrzymali sześć osób podejrzanych o sprowadzanie z Niemiec do Polski kradzionych kamperów.

Do pierwszego zatrzymania w tej sprawie doszło w połowie listopada. "W Ożarowie Mazowieckim policjanci zatrzymali do kontroli 42-letniego kierowcę pojazdu, co do którego istniało uzasadnione podejrzenie, że może być kradziony. Po sprawdzeniu w systemach informatycznych podejrzenia potwierdziły się. Samochód został skradziony dwa dni wcześniej w Niemczech. Ponadto kierowca pojazdu nie posiadał żadnych dokumentów pojazdu" - tłumaczył policjant.

Po kilku dniach kryminalni zatrzymali do sprawy kolejnych trzech mężczyzn w wieku od 31 do 48 lat. "48-latek wpadł podczas kontroli na autostradzie A2 w miejscowości Koszajec. Okazało się, że samochód, którym kieruje, został zarejestrowany, jako poszukiwany. Tego dnia również, tym razem w Warszawie wpadła kolejna osoba. To kierowca citroena Jumpera, kolejnego kampera poszukiwanego przez niemiecką policję" - zaznaczył.

Według ustaleń śledczych jeden z zatrzymanych mężczyzn, 31-latek, miał na posesji w powiecie siedleckim przechowywać kradzione samochody i motocykle. "Dlatego policjanci udali się na miejsce, aby zabezpieczyć pochodzące z kradzieży pojazdy. Był to fiat Ducato oraz rozebrany już na części Ford Kuga. Ponadto policjanci zabezpieczyli też silnik od mercedesa wyprodukowanego w 2021 roku" - wyliczył nadkomisarz.

"To pokazuje, że w miejscu naszego zamieszkania bezpieczeństwo powinniśmy zaczynać od siebie. Tego typu działanie nierzadko przyczynia się do odzyskania auta a jednocześnie powoduje, że nasza okolica będzie w mniejszym zainteresowaniu ze strony złodziei" - dodał rzecznik KSP.