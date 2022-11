KSP: Jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo warszawiakom

Jesteśmy przygotowani na wiele wariantów i sytuacji, które mogą wystąpić dzisiaj i jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo warszawiakom - powiedział w piątek w Polsat News - rzecznik prasowy KSP, nadkom. Sylwester Marczak.

"Jesteśmy przygotowani na wiele wariantów i sytuacji, które mogą wystąpić dzisiaj. Przygotowania do dzisiejszych obchodów, to jest okres kilku tygodni. To jest wytężona praca wielu policjantów, wielu zespołów zadaniowych. Jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo warszawiakom - powiedział w piątek w Polsat News - rzecznik prasowy KSP nadkom. Sylwester Marczak.

Funkcjonariusze policji będą zabezpieczać wszystkie miejsca, w których będą odbywały się uroczystości. Sylwester Marczak wyjaśniał, jakie zagrożenia mogą pojawić się w stolicy i jak powinni zachować się uczestnicy wydarzeń wobec ewentualnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.

"Bardzo ważna była analiza tych zagrożeń, które mogą się pojawić w tym roku również. Sytuacja, która dzieje się za naszą wschodnią granicą, czyli wojna, ma wpływ na nasze przygotowania do tych wydarzeń, które mogą nastąpić. Z naszej strony przypominamy, żeby pamiętać, że bezpieczeństwo, to jest nasza wspólna sprawa. W przypadku, kiedy zauważymy jakieś sytuacje niebezpieczne, proszę informować o tym policjantów. Jakiekolwiek wątpliwości, pozostawione paczki, osoby, które prowokacyjnie się zachowują, przypominam o ustawach związanych z zakazami stosowania symboli popierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Takie sygnały są dla nas ważne, bo prowokacje mogą nastąpić. Informujmy policjantów i nie dajmy się sprowokować. My podejmiemy zdecydowaną interwencję" - zapewniał rzecznik prasowy KSP Sylwester Marczak.