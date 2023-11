Kto gdzie będzie siedział w Sejmie? Rozpoczęły się konsultacje

W Sejmie rozpoczęły się konsultacje z przedstawicielami klubów parlamentarnych dotyczące podziału miejsc na sali sejmowej oraz w sprawie pomieszczeń w Sejmie.

W spotkaniu bierze udział szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska oraz Marek Sawicki (PSL), który będzie marszałkiem seniorem.

W spotkaniu uczestniczą też Ryszard Terlecki oraz Marek Suski z PiS, Dariusz Wieczorek (Lewica), Cezary Tomczyk i Robert Kropiwnicki z KO, Paulina Hennig-Kloska (Polska 205) oraz Stanisław Tyszka (Konfederacja).

Nie wszystko się musi zgadzać z matematyką, możliwe przesunięcia

We wtorek Marek Sawicki - któremu prezydent powierzył funkcję marszałka seniora - poinformował, że jest już po rozmowie z szefową Kancelarii Sejmu w sprawie organizacji prac izby.

"Wstępnie przymiarki robimy, spotkania robocze, współpracę, przygotowanie klubów. To wszystko jeszcze przed posiedzeniem (Sejmu) czeka nas w tym tygodniu" - powiedział.

Jak dodał, w środę rozpoczną się konsultacje z klubami sejmowymi "w sprawie pomieszczeń, w sprawie miejsc na sali sejmowej".

Marek Sawicki podkreślił, że szefowa Kancelarii Sejmu "składa propozycje, zgodnie z wyliczeniami, z matematyką, dotyczące pomieszczeń w Sejmie, dotyczące także kwestii obłożenia sali posłami".

"To się przedstawia klubom. Kluby czasami między sobą robią jakieś drobne przesunięcia, daje się im na to czas. Ostatecznie, jako marszałek senior, ja to akceptuję i zamykam" - tłumaczył Sawicki.

Trwają konsultacje ws. przydziałów pomieszczeń w Sejmie

Na pytanie, czy trwają rozmowy na temat stanowisk wicemarszałków Sejmu, odpowiedział: "To nie jest rolą marszałka seniora. Marszałek senior prowadzi obrady tylko do wyboru marszałka Sejmu, następnie marszałek Sejmu przejmuje prowadzenie i już wybór wicemarszałków przeprowadza marszałek".

Sawicki w środę rano przypomniał w Polsat News, że marszałek senior zajmuje się organizacją pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, rozdzieleniem miejsc na sali pomiędzy poszczególne kluby oraz przyznaniem dla nich pomieszczeń w gmachu Sejmu.

"To dzisiaj konsultujemy, mam nadzieję, że do wieczora uda nam się te konsultacje przeprowadzić" - powiedział poseł PSL.

Dodał, że na konsultacje zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, KO - 157, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18. Pierwsze posiedzenie Sejmu prezydent zwołał na 13 listopada 2023 r. na godz. 12.00.