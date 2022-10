Kto krytykuje Zielony Ład, mówi językiem Putina

- Putinowi zależy żebyśmy się wycofywali z Europejskiego Zielonego Ładu, żebyśmy nadal używali gazu ziemnego, ropy i węgla. Przygotowując się do COP27 robimy dokładnie to, czego Putin by nie chciał - mówi w rozmowie z WNP.PL Jerzy Buzek.

Stan i perspektywy transformacji sektora energii, zmniejszenie wpływu gospodarki na środowisko i klimat, zielone finansowanie inwestycji, programy i inicjatywy miast i samorządów lokalnych dla klimatu - to początek długiej listy tematów, które 18 października zostały poruszone na naszej konferencji PRECOP27. Dwudniowa konferencja PRECOP 27 poprzedziła Szczyt Klimatyczny w Egipcie – największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

- Wielu mówi: "Europa robi to sama dla siebie, wpływa na 8,9 proc. emisji w skali świata, to po co my to właściwie robimy? Inni nie idą za nami” - Mamy obowiązek to zrobić - ten Europejski Zielony Ład -podkreślał podczas konferencji w Katowicach Jerzy Buzek i dodał: - Te spotkania poświęcone klimatowi mają kluczowe znaczenie, pokazujemy światu, że to się da zrobić, że przeprowadzimy to w 10, 20 ,30 lat i będziemy nadal konkurencyjną gospodarką.

- Jeśli przygotowujemy się do COP27 to robimy dokładnie to czego Putin nie chce, a więc róbmy to, żeby uratować planetę i przeciwstawić się Putinowi. Ja uważam, że można mieć wątpliwości dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu, można w nim coś chcieć zmienić, ale taka skrajna krytyka to jest mówienie językiem Putina. Bo właśnie Putinowi najbardziej zależy żebyśmy się wycofywali z Europejskiego Zielonego Ładu, żebyśmy nadal używali gazu ziemnego, ropy i węgla, bo on tego ma tego w bród. Jego morderstwa, jego największe w ostatniej historii naruszenie prawa międzynarodowego jest właśnie dzięki naszym pieniądzom za paliwa kopalne - zauważył Jerzy Buzek

Odchodzenie od węgla nie nastąpi z dnia na dzień

- Ja nie chce mówić, że górnictwo nie ma znaczenia - zawsze miało i to był nasz największy skarb, że mieliśmy węgiel, ale on się niestety kończ. Odchodzenie od węgla nie nastąpi jednak z dnia na dzień. Dziesięć, piętnaście lat potrzeba na to, żeby je spokojnie wygaszać i żeby pomóc rodzinom związanym z górnictwem. Bo oni mają racje, że się martwią o swoje miejsca pracy - podkreślił Jerzy Buzek

