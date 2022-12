Kuchciński o projekcie ws. SN: to kompromis, próba porozumienia z UE

Projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym jest kompromisem, to jest próba porozumienia z UE w sprawach znacznie wyższych, czyli dużego wsparcia dla Polski, które się nam należy - mówił w czwartek szef KPRM Marek Kuchciński.

Posłowie w czwartek mają się zająć projektem nowelizacja ustawy o SN, który wpłynął do Sejmu w nocy z wtorku na środę. Jest on, jak mówili na konferencji we wtorek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk, rzecznik rządu Piotr Müller oraz rzecznik PiS Rafał Bochenek, efektem negocjacji z Komisją Europejską i ma spełnić kluczowy tzw. kamień milowy, pozwalający na wypłatę Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy. Wiceminister sprawiedliwości i polityk Solidarnej Polski Sebastian Kaleta oświadczył w środę wieczorem, że SP będzie przeciwna temu projektowi.

Kuchciński został zapytany w czwartek w Radiu Wnet, czy projekt tej ustawy jest kompromisem czy kapitulacją. "Jeśli w takich kategoriach mówimy, to bardziej kompromisem, bo to jest próba porozumienia z UE w sprawach znacznie wyższych, czyli dużego wsparcia dla Polski, które się Polsce należy" - odpowiedział.

Na uwagę, że zwykle projekty dotyczące wymiaru sprawiedliwości są konsultowane z ministrem sprawiedliwości, Kuchciński odpowiedział, że tutaj nastąpiła zasadnicza różnica zdań i szef MS Zbigniew Ziobro "stanął na pozycji fundamentalnej, bez możliwości szukania jakichś poważnych kompromisów". "Okazuje się, że ta postawa nie ułatwia nam, czy nawet utrudniła Polsce starania o porozumienie jak chodzi o te fundusze" - dodał. Zaznaczył, że różnice zdań w koalicji bywają nie tylko w tej kadencji.

Szef KPRM został też zapytany czy koalicja rządząca "przetrwa procedowanie tego projektu". "Takie różnice zdań pojawiały się wcześniej już wielokrotnie i koalicja potrafiła znaleźć porozumienie. Myślę, że tutaj cel zasadniczy - realizowanie programu zapowiedzianego trzy lata temu pozostaje. Zostało nam 10 miesięcy do wyborów, w związku z tym wydaje mi się, że każdy rozsądny polityk patrzy w tej perspektywie. Doprowadźmy łódź do portu realizując wszystkie zapowiedziane programu" - powiedział Kuchciński.

Kilkunastostronicowy projekt noweli ustawy o SN został wniesiony do Sejmu przez posłów PiS w nocy z wtorku na środę. Według autorów, proponowane przepisy mają wypełnić kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO. Zgodnie z projektem zmian w ustawie o SN, sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN straci uprawnienie do orzekania w sprawach sędziów.

Projekt przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. To nowa instytucja, która została wprowadzona prezydencką nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym latem tego roku. Ma ona w założeniu pozwolić na badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, jeżeli w okolicznościach danej sprawy mogą one doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy.

Obecnie wniosek może złożyć strona postępowania prowadzonego przez danego sędziego. Zgodnie z proponowanymi zmianami test bezstronności sędziego będzie mogła zainicjować nie tylko strona postępowania, ale także "z urzędu" sam sąd. Projekt uzupełnia także możliwość badania podczas "testu" wymogów niezawisłości i bezstronności o przesłankę ustanowienia sądu "na podstawie ustawy".

Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił, że jego ugrupowaniu zależy, aby możliwie szybko przeprocedować projekt noweli ustawy o SN, abyśmy "mogli przystąpić do złożenia wniosku o wypłatę środków z KPO". "Mamy wstępne zapewnienia komisarza sprawiedliwości UE, że przyjęcie tych rozwiązań otworzy KPO dla Polski" - dodał Bochenek.

W czwartek Sejm rozpocznie kolejne, 69. posiedzenie, poświęcone przede wszystkim projektowi ustawy budżetowej na 2023 r. Jednak oprócz budżetu posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o SN, autorstwa PiS. Rozpocząć ma się ono o godz. 16.30. Drugie czytanie zaplanowano na wtorek, 20 grudnia.