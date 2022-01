Kuczmierowski: dostawy testów do aptek są realizowane; warunkiem jest złożenie przez nie oświadczenia do NFZ

Warunkiem otrzymania przez aptekę z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych testów do wykrywania koronawirusa jest przesłanie oświadczenia do NFZ - przekazał w czwartek PAP prezes RARS Michał Kuczmierowski.

W czwartek weszło w życie rozporządzenie w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę w aptece. Regulacja umożliwia m.in. testowanie w kierunku SARS-CoV-2, przy wykorzystaniu testów antygenowych. Test można wykonać w aptece, która spełnia m.in. standardy bezpieczeństwa. Pacjent dostaje wynik za pośrednictwem sms-a lub przez IKP (internetowe konto pacjenta-PAP).

Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, chcący realizować testy, musi złożyć oświadczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia. Później musi złożyć zamówienie w systemie.

Na wymóg ten zwrócił uwagę w wypowiedzi dla PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

"Warunkiem otrzymania testu z zasobów RARS jest przesłanie podpisanego oświadczenia do lokalnego oddziału wojewódzkiego NFZ. Fundusz przekazuje bowiem Agencji zgodę na dystrybucję, co uruchamia możliwość składania zamówień przez aptekę" - wskazał Kuczmierowski.

"Wczoraj do godz. 13.00 dotarło do RARS 40 oświadczeń i te apteki otrzymały dostawy dziś. Następna lista została dostarczona o godz. 17.30 w liczbie dodatkowych 43 podmiotów, z czego na dzisiaj zrealizowaliśmy dostawy do 30 podmiotów, a do 13 kolejnych testy zostaną dostarczone w piątek" - dodał.

Prezes RARS zapewnia, że Agencja dokłada wszelkich starań, żeby w trybie "na cito" realizować zamówienie, które zwyczajowo realizowane są w ciągu dwóch dni roboczych.

"Proszę pamiętać, że jest to proces stały, apteki zgłaszają się codziennie, według stanu na dzisiaj na godz. 9.30 - 94 podmioty zgłosiły chęć prowadzenia testów do lokalnych OW NFZ" - wskazał.

"Warunkiem koniecznym i niezbędnym jest przesłanie podpisanego oświadczenia a następnie wygenerowanie zamówienia w udostępnionym do tego celu systemie" - podkreślił.