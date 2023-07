Kujawsko-pomorskie: 11 tys. tabletek ecstasy o łącznej wadze prawie 4,5 kg w mieszkaniu 29-latka z Bydgoszczy

Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali 29-latka, w mieszkaniu którego znaleźli środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym 11 tys. tabletek ecstasy o łącznej wadze prawie 4,5 kg. Mężczyźnie przedstawiono zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Jak poinformowała we wtorek Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, 29-latek został zatrzymany kilka dni temu po tym, jak tamtejsi funkcjonariusze, zajmujący się rozpracowywaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że jeden z mieszkańców miasta może posiadać w swoim mieszkaniu substancje zabronione.

Aby to sprawdzić, policjanci pojechali pod wskazany adres, gdzie przed posesją zauważyli podejrzewanego mężczyznę spacerującego z psem, a następnie poszli wraz z nim do jego mieszkania. Już po wejściu zauważyli leżący na stole susz roślinny - wstępne badanie wykazało, że to blisko 85 gramów marihuany.

"W trakcie dalszego przeszukania funkcjonariusze ujawnili kolejne środki zabronione. Tym razem ponad 11 tys. tabletek ecstasy o łącznej wadze blisko 4,5 kg" - podkreśliła bydgoska policja. Zabezpieczone środki trafiły do laboratorium kryminalistycznego.

Podczas przeszukania w mieszkaniu 29-latka zjawiła się kobieta. Funkcjonariusze sprawdzili również jej mieszkanie, w którym - jak się okazało - 26-latka przechowywała kilka gramów marihuany. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta zostali zatrzymani.

"29-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków" - wyjaśniła Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy. Mężczyzna, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Z kolei 26-latkę, która odpowie za posiadanie narkotyków, objęto policyjnym dozorem.