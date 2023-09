Kujawsko-pomorskie: 88-latka poszła na grzyby i zgubiła się w lesie k. Tucholi; w nocy odnaleźli ją policjanci

88-latka poszła do lasu na grzyby w Śliwicach k. Tucholi (Kujawsko-pomorskie). Zgubiła się i nie potrafiła znaleźć drogi powrotnej. W nocy odnaleźli ją policjanci. Kobieta była wycieńczona, ale nie wymagała pomocy medycznej.

"We wtorek wieczorem - ok. 20.15 - oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tucholi otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 88-letniej kobiety. O godzinie 17 poszła do lasu na grzyby w rejonie Śliwic i nie wróciła noc do domu. Rodzina przez pierwsze godziny próbowała na własną rękę odnaleźć kobietę. Jednak wszelkie działania bliskich nie przynosiły zamierzonego skutku. Zaginiona nie miała przy sobie telefonu komórkowego. Rodzina ostatecznie powiadomiła o zdarzeniu policję" - poinformował w środę mł. asp. Łukasz Tomaszewski z KPP w Tucholi.

Kobietę odnaleźli dzielnicowi z Gostycyna asp. Artur Przymuszała oraz st. sierż. Paweł Spychał. To oni ustalili rysopis starszej kobiety, a także teren, w jaki mogła pójść, zbierając grzyby.

"Dzięki dobrej znajomości topografii terenu, pomimo ciemności, odnaleźli w nocy zaginioną kobietę. 88-latka była wymęczona, ale nie wymagała pomocy medycznej" - wskazał mł. asp. Tomaszewski.

Seniorka powiedziała policjantom, że będąc w lesie, straciła orientacje w terenie. Nie potrafiła znaleźć drogi powrotnej. Kobieta została przekazana pod opiekę rodziny.