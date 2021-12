Kujawsko-Pomorskie: Areszt dla organizatora przerzutu migrantów przez granicę

Sąd Rejonowy w Toruniu aresztował na trzy miesiące 43-letniego Bogdana B., któremu zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Proceder polegał na organizacji nielegalnego przekraczania granicy polsko–białoruskiej przez migrantów

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Czynności prowadzone były na polecenie Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Sprawa ma związek z zatrzymaniem przed dwoma miesiącami w Lubiczu k. Torunia dostawczego samochodu, którym przewożeni byli imigranci z Iraku. W części ładunkowej pojazdu prowadzonego przez Polkę podróżowało 42 migrantów. Jechało tam 31 mężczyzn, sześć kobiet i pięcioro dzieci, którzy wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę.

38-latka, która przewoziła imigrantów, usłyszała zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia czterdziestu dwóch osób. Odpowie też za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom ustawy. Zarzucono jej też czerpanie korzyści majątkowej z umożliwienia cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce. Kobieta została aresztowana.

Praca policjantów pionu kryminalnego KWP i KMP w Toruniu pozwoliła na wytypowanie kolejnej osoby. Może ona mieć związek z organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy. To mieszkaniec Gdańska Bogdan B., którego zatrzymali funkcjonariusze komendy wojewódzkiej.

Prokurator przedstawił Bogdanowi B. zarzuty: udziału w okresie od 24 października do 1 grudnia 2021 r. w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Polegały one na organizowaniu przekraczania granicy RP przez migrantów wbrew przepisom i umożliwianie przemieszczania się z granicy polsko-białoruskiej do granicy niemiecko-polskiej.

Zatrzymanemu zarzucono też kierowanie działaniami czterech osób, które organizowały nielegalne przekraczanie granicy polsko-białoruskiej. Następnie transportowały one samochodami migrantów w kierunku granicy polsko-niemieckiej.

W toku śledztwa ustalono, że członkowie grupy zorganizowali nielegalne przekroczenia granicy i ułatwiali dalsze przemieszczanie się po terytorium RP przynajmniej 61 migrantom. Podejrzany skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Sąd Rejonowy w Toruniu na wniosek prokuratora, który powołał się na obawę matactwa i grożącą surową karę, aresztował Bogdana B. na trzy miesiące. Prokurator - na poczet grożących podejrzanemu kary grzywny i przepadku równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z popełnienia przestępstwa - zdecydował o zajęciu jego samochodu.