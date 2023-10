Kujawsko-pomorskie: Drogowcy przygotowani do zimy

Jesteśmy przygotowani do zimowego utrzymania dróg, w gotowości jest sprzęt do odśnieżania, magazyny są zapełnione solą. Przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu prowadzony jest monitoring tras, aby zapewnić najbezpieczniejsze warunki jazdy - poinformował Oddział GDDKiA w Bydgoszczy.

Sieć dróg krajowych utrzymywanych przez GDDKiA w woj. kujawsko-pomorskim wynosi 1009 km dróg podstawowych i 275 km dróg serwisowych.

Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg, w szczególności odśnieżanie i usuwaniu śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym, siedem dni w tygodniu. Zajmują się tym wykonawcy wyłonieni w drodze przetargów. Działaniami w regionie kieruje pięć rejonów i 15 obwodów utrzymania, w tym jeden obwód utrzymania autostrady. Do ich dyspozycji jest 17 magazynów, w których zgromadzono ponad 20 tys. ton soli drogowej.

Większość dróg krajowych w sezonie zimowym będzie utrzymywana w jednym z trzech standardów. Jedynie dodatkowe jezdnie w ciągu jezdni głównej, objętej podstawowymi trzema standardami, będą utrzymywane w najniższym, piątym standardzie.

W woj. kujawsko-pomorskim pierwszym standardem utrzymania objęte jest 244 km dróg (476 w przeliczeniu na jezdnie). Na tych drogach jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

Drugi standard dotyczy 765 km dróg. W tym przypadku jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz.

Trzeci standard obowiązuje na 63 km dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym. Jezdnia odśnieżana na całej szerokości, a śliskość likwidowana jest na skrzyżowaniach z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystankach komunikacyjnych, odcinkach dróg o pochyleniu większym niż 4 proc. Czas usuwania śliskości obejmuje 5-6 godz. od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.

Najniższym standardem objętych jest 310 km dróg. Jezdnie są odśnieżane, a w miejscach zasp co najmniej jeden pas. Śnieg luźny może zalegać do 16 godz. Dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godz. Może występować nabój śnieżny i zajeżdżony śnieg.

GDDKiA w regionie dysponuje 93 solarkami, 160 pługami, 40 ładowarkami i 14 równiarkami.

Planowane zużycie soli drogowej na drogach zarządzanych przez GDDKiA w województwie wynosi ok. 24 tys. ton. W zeszłym sezonie na zimowe utrzymanie dróg w regionie wydano 23,76 mln zł, a rok wcześniej 15 mln zł.

Drogowcy apelują do kierowców o przepuszczanie pojazdów zimowego utrzymania dróg i przestrzegają, że utrudnianie im pracy stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia operatorów i innych użytkowników dróg.

W GDDKiA funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je użytkownikom dróg i mediom. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej GDDKiA www.gddkia.gov.pl, w zakładce "Serwis dla kierowców". Szczegółowe informacje o warunkach panujących na drogach krajowych podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111.