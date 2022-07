Kujawsko-pomorskie: IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem w większości powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w niedzielę od przedpołudnia do późnego popołudnia. Spodziewane są opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Jest to ostrzeżenie pierwszego stopnia. Obejmuje powiaty: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i wąbrzeski. Obowiązywać będzie w niedzielę od godziny 10 do godziny 18.

Synoptyk IMGW prognozuje burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może wystąpić grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.