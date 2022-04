Kujawsko-pomorskie: IMGW ostrzega przed przymrozkami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed przymrozkami w województwie kujawsko-pomorskim w nocy z poniedziałku na wtorek. Prognozowane są spadki temperatury do minus 5 stopni przy gruncie.

Jest to ostrzeżenie pierwszego stopnia. Dotyczy wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, obowiązywać będzie od godziny 23 w poniedziałek do godziny 8 we wtorek.

Synoptyk IMGW prognozuje na przeważającym obszarze spadek temperatury powietrza od minus 3 do minus 1 stopnia, a przy gruncie do minus 5 stopni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.