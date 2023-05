Kujawsko-pomorskie: IMGW ostrzega przed przymrozkami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed przymrozkami w województwie kujawsko-pomorskim w nocy i nad ranem w czwartek. Temperatura powietrza może spaść do minus 1, przy gruncie może spaść do minus 4 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wszystkich powiatów woj. kujawsko-pomorskiego.

Synoptyk IMGW prognozuje, że przymrozki wystąpią od godz. 1 do godz. 6.30 w czwartek. Temperatura powietrza może spaść od minus 1 do 2 stopni, a przy gruncie od minus 4 do minus 2 stopni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.