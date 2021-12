Kujawsko-Pomorskie: IMGW ostrzega przed silnym mrozem na północy regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Modnej wydał ostrzeżenie o silnym mrozie od poniedziałku wieczora do wtorku rano w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Prognozuje, że temperatura minimalna miejscami wyniesie od -17 do -15 stopni C.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów brodnickiego, chełmińskiego, grudziądzkiego i Grudziądza, a także powiatów świeckiego, tucholskiego i wąbrzeskiego.

Według komunikatu IMGW prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17 do -15 stopni C. oraz wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 km/h.

Synoptyk Instytutu prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określił na 80 proc.