Kujawsko-pomorskie: IMGW ostrzega przed upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami w większości powiatów województwa kujawsko-pomorskiego od piątku do soboty. Maksymalna temperatura może sięgnąć 32 stopnie Celsjusza.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty: aleksandrowski, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski i żniński. Obowiązywać będzie od południa w piątek do wieczora w sobotę.

Synoptyk IMGW prognozuje upały. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 39 do 32 stopni, w nocy od 16 do 19 stopni.

Wcześniej IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami, które obejmuje powiaty na zachodnim krańcu regionu: brodnicki, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski. Przewiduje ono do południa w czwartek do późnego popołudnia w sobotę maksymalne temperatury w dzień od 30 do 32 stopni, w nocy od 16 do 19 stopni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska w całym woj. kujawsko-pomorskim określono na 80 proc.