Kujawsko-pomorskie: IMGW ostrzega przed upałami do wtorku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami w całym województwie kujawsko-pomorskim od popołudnia w piątek do wieczora we wtorek. Maksymalna temperatura w dzień wyniesie od 29 do do 32 stopni.

Jest to ostrzeżenie zmieniające czwartkowy komunikat, w którym informowano o upałach do poniedziałku i maksymalnych temperaturach do 30 stopni.

Według aktualnej prognozy upały potrwają od popołudnia w piątek do wieczora we wtorek. Maksymalna temperatura w dzień może wynieść od 29 do 32 stopni. Minimalna temperatura w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę wyniesie od 15 do 17, a w kolejne noce - od 16 do 20 stopni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.