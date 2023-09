Kujawsko-pomorskie: Kandydaci paktu senackiego: łączy nas szacunek dla państw, wierzymy w zwycięstwo

Łączy nas szacunek dla państwa, dla konstytucji, praworządności i trójpodziału władzy, wierzymy, że zyskamy poparcie mieszkańców i zwyciężymy w wyborach - mówili kandydaci paktu senackiego z woj. kujawsko-pomorskiego, którzy we wtorek zaprezentowali się w Bydgoszczy.

Na konferencji prasowej zaprezentowali się: ubiegający się o reelekcję senatorowie Andrzej Kobiak (KO) z okręgu nr 8 i Ryszard Bober (PSL) z okręgu nr 12 oraz prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza (z miejsca KO, zgłoszony przez Ruch Samorządowy Tak dla Polski, bezpartyjny) z okręgu nr 10 i wiceprezydent Włocławka Krzysztof Kukucki (Nowa Lewica) z okręgu nr 13. Nieobecny był kandydat z okręgu nr 11, dotychczasowy poseł Tomasz Lenz (KO).

Brejza podkreślił, że obecny pakt senacki jest drugim, a pierwszy pakt został zawiązany przed poprzednimi wyborami i okazało się, że było to działanie zakończone sukcesem.

"Opozycja, członkowie paktu senackiego wygrali poprzednie wybory, a władzę w Senacie sprawowali w sposób godny, kompetentny, ciesząc się zaufaniem większości Polaków i tego zaufania nie stracili. My reprezentujemy te różne ugrupowania, które w poszczególnych okręgach w woj. kujawsko-pomorskim wystawiły w ramach paktu swoich kandydatów. Wierzymy w to, że wygramy, uzyskamy wsparcie większości mieszkańców naszego regionu. Nie jesteśmy ludźmi anonimowymi" - powiedział Brejza.

Bober podkreślił, że Senat w obecnej kadencji dał Polakom nadzieję, że może być normalnie, a proces stanowienia prawa będzie przebiegał zgodnie z konstytucją i porządkiem legislacyjnym.

"To w Senacie odbywa się prawdziwa debata nad wszystkimi nurtującymi Polaków problemami. To w Senacie spokojnie każdy może przyjść i wypowiedzieć się o nurtujących go problemach. Senat przeprowadził szereg debat. Jako Senat złożyliśmy ponad 180 wniosków legislacyjnych do Sejmu, ale niewiele było procedowanych, a większość trafiła do +zamrażarki+.(...) Te wybory są naprawdę ważne, dlatego zapraszamy wszystkich, żeby 15 października poszli do urn wyborczych i głosowali na przedstawicieli paktu senackiego - mówił Bober.

Kobiak podkreślił, że w przyszłej kadencji trzeba stworzyć nowy system sprawowania władzy, gdzie racja, argumenty i mądrość będą tym, co będzie decydować, a nie zacietrzewienie partyjne. Zaznaczył, że ostatniej kadencji w Senacie wiele dobrych pomysłów było odrzucanych dla samej zasady.

"Żyjemy w czasach mocno niepewnych. Jeżeli polskie władze nie potrafią w sposób zjednoczony bronić naszych interesów, dbać o nasze bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, to może okazać się że Polskę zostawimy naszym dzieciom w nienajlepszym stanie. Apeluję, pomyślmy również o przyszłych pokoleniach" - dodał Kobiak.

Kukucki zwrócił uwagę, że kandydaci paktu senackiego z regionu chociaż mają różne wizje świata, to łączą ich fundamenty, którymi są szacunek dla państwa, konstytucji, praworządności i trójpodziału władz. Zapewnił, że reprezentanci paktu tak, jak w obecnej kadencji, również w przyszłej kadencji będą stali na straży tych wartości.

Reprezentant Nowej Lewicy znaczył, że w Senacie chciałby mówić o problemach samorządowców, małych ojczyzn i je rozwiązywać, a są to kwestie, m.in. systemowego finansowania samorządów. Chciałby podnieść sprawę stepowienia Kujaw.

