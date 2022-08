Kujawsko-pomorskie: Kierowca uciekał przed policją - na razie dostał 15 mandatów na 12,6 tys. zł

Kierowca, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w Brodnicy, w czasie ucieczki popełnił wiele wykroczeń za co dostał 15 mandatów w łącznej wysokości 12,6 tys. zł. Przed sądem odpowie jeszcze za jazdę po pijanemu i bez uprawnień oraz niezatrzymanie się do kontroli.

"Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w piątek w Brodnicy (Kujawsko-pomorskie). Policjantki ruchu drogowego, patrolując ulice zauważyły volkswagena golfa, którego pasażerowie nie korzystali z pasów bezpieczeństwa, a pojazd miał braki w oświetleniu. Policjantki za pomocą sygnałów uprzywilejowania dały znak kierowcy do zatrzymania się. Kierowca zbagatelizował sygnały i ruszył do ucieczki" - poinformowała w poniedziałek oficer. prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy asp. szt. Agnieszka Wiesiołek.

Podczas policyjnego pościgu, kierowca popełnił szereg wykroczeń, m.in.: spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, niesygnalizowanie zmiany kierunku jazdy, niestosowanie się do obowiązku jazdy prawą stroną, niestosowanie się do sygnalizatorów świetlnych, przekraczanie linii podwójnej ciągłej, niestosowanie się do zakazu wyprzedzania przed wzniesieniem i zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego.

Pościg trwał przez kilka ulic, po czym golf uderzył w peugeota, którego prowadziła 22-letnia kobieta. Kierująca nie odniosła poważnych obrażeń.

Policjantki zatrzymały 26-letniego kierowcę z powiatu wąbrzeskiego. Jak się okazało mężczyzna miał 1,3 prom. alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Kierowca za popełnione wykroczenia drogowe otrzymał 15 mandatów na łączną kwotę 12,6 tys. zł.

Mężczyzna usłyszał również zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania bez uprawnień, za co odpowie przed sądem. Grozi mu do pięciu lat więzienia i wysoka grzywna.