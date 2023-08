Kujawsko-pomorskie: Mężczyzna utonął w jeziorze koło Brodnicy

Mężczyzna utonął w jeziorze w Wierzchowni koło Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie). Strażacy podjęli go z wody 30 metrów od brzegu – poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Do komendy straży pożarnej wpłynęło w sobotę zgłoszenie o możliwym utonięciu mężczyzny w jeziorze noszącym tę samą nazwę co miejscowość, w której się znajduje. Do poszukiwań przystąpiły trzy zastępy strażaków.

"Strażacy podjęli mężczyznę 30 metrów od brzegu. Został on przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Po analizie sytuacji ratownicy medyczni odstąpili od medycznych czynności ratowniczych" - wskazał dyżurny.

W sobotę w woj. kujawsko-pomorskim panuje upalna pogoda. Wiele osób korzysta z wypoczynku nad wodą. Służby apelują o rozwagę w takich miejscach, realne ocenianie swoich możliwości, a także o to, aby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.

Wypadek w jeziorze k. Brodnicy będzie badany przez śledczych.