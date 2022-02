Kujawsko-pomorskie: Odblokowana dk 80 pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą

Droga krajowa nr 80 pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą jest już przejezdna. W Strzyżawie (Kujawsko-Pomorskie) przejazd blokowało powalone drzewo. Ruch odbywa się już normalnie.

Odblokowana została główna trasa łącząca dwa największe miasta w regionie.

"W Strzyżawie przejazd blokowało powalone drzewo. Trasa została odblokowana. Ruch odbywa się już normalnie" - poinformował Władysław Kończak z bydgoskiego oddziału GDDKiA.

Nikt nie został ranny. Alternatywną dla dk 80 trasą łączącą Toruń z Bydgoszczą jest dk 10.

W woj. kujawsko-pomorskim w sobotę do godziny 19 obowiązuje ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia o silnym wietrze. Synoptycy przewidują silny wiatr o średniej prędkości 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa, szybko wzrastający na 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 110 km/h, pojedyncze porywy do 120 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie mogą wystąpić burze.