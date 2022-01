Kujawsko-pomorskie: Okradali altanki działkowe; grozić może im nawet 10 lat więzienia

Nawet dziesięć lat więzienia może grozić trzem mieszkańcom powiatu radziejowskiego (Kujawsko-Pomorskie), którzy okradali altanki działkowe w Piotrkowie Kujawskim. Policjanci odzyskali większość skradzionych przedmiotów.

Po kilkunastu dniach śledztwa policjanci z Radziejowa zatrzymali trzech mieszkańców powiatu podejrzanych o włamania do altanek.

"Do włamań i kradzieży dochodziło na początku stycznia na terenie ogródków działkowych w Piotrkowie Kujawskim. Wtedy to nieznani sprawcy włamali się do altanek i kradli pozostawione tam przedmioty. Ich łupem padły kosiarki, glebogryzarka, piła spalinowa, butle gazowe" - poinformował w niedzielę asp. szt. Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji Radziejów.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić 20, 40 i 53-latkowi osiem zarzutów kradzieży z włamaniem.

"Policjanci odzyskali większość skradzionego mienia. Przedmioty wrócą wkrótce do właścicieli" - poinformował asp. szt. Krasucki.

Zatrzymanym za kradzieże z włamaniem grozi kara od roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności.