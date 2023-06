Kujawsko-pomorskie: Ostrzeżenie IMGW przed burzami, silnym deszczem i lokalnie gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, silnym deszczem i lokalnie gradem dla 11 powiatów woj. kujawsko-pomorskiego. Nawałnice mają przechodzić przez region do niedzielnego wieczora.

Instytut podał, że do godz. 20.30 w niedzielę prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Alert został wydany dla powiatów: aleksandrowskiego, golubsko-dobrzyńskiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, Torunia, toruńskiego, Włocławka, włocławskiego i żnińskiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego zjawiska określono na 80 proc.