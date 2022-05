Kujawsko-pomorskie: Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach

W dziewięciu powiatach województwa kujawsko-pomorskiego możliwe są w nocy z niedzieli na poniedziałek przymrozki. Ostrzeżenie w tej sprawie wydawało w niedzielę wieczorem IMGW.

Inspektor Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Roman Kalisz poinformował w niedzielę wieczorem o ostrzeżeniu IMGW o możliwych przymrozkach w powiatach bydgoskim, chełmińskim, grudziądzkim, nakielskim, sępoleńskim, świeckim, toruńskim, tucholskim i wąbrzeskim.

Ostrzeżenie dotyczy nocy z niedzieli na poniedziałek. W godzinach od 1.00 do 5.30 prognozowany jest spadek temperatury powietrza do ok. 2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -2 stopni C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków oszacowano na 70 procent.