Kujawsko-pomorskie: Ostrzeżenie przed burzami z gradem i intensywnymi opadami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę w nocy ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla całego województwa kujawsko-pomorskiego i ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami w zachodniej części województwa.

W niedzielę w nocy IMGW wydało ostrzeżenie drugiego przed burzami z gradem dla 20 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Chodzi o powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski oraz Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

W trzech innych powiatach, w zachodniej części województwa, podniesiono stan zagrożenia burzami z pierwszego stopnia do drugiego stopnia ze względu na prognozowane wyższe wartości opadów w czasie burz. Dla tego obszaru wydano też ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami. Chodzi o powiaty: nakielski, sępoleński, żniński. Aktualnie prognozowane są tam ą burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

