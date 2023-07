Kujawsko-Pomorskie: Ostrzeżenie przed upałami od soboty do poniedziałku

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałami w województwie kujawsko-pomorskim od południa w sobotę do wieczora w poniedziałek. Temperatura w sobotę na zachodzie regionu może sięgnąć 35 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dotyczy wszystkich powiatów województwa.

Synoptyk IMGW prognozuje temperaturę: w sobotę - od 31 stopni na wschodzie do 35 stopni na zachodzie regionu, a niedzielę - od 30 do 33 stopni, a w poniedziałek - około 30 stopni. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze wyniesie od 18 do 20 stopni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 90 proc.