Kujawsko-Pomorskie: Po wypadku na dk 91 w Chełmnie - ruch wahadłowy

Wprowadzono ruch wahadłowy na drodze krajowej nr 91 w Chełmnie (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie w wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe i ciężarówka. Ranna została jedna osoba - poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Karol Kończal.

Do wypadku doszło na 145. km dk 91 w Chełmnie. Z wstępnych ustaleń wynika, że samochód ciężarowy najechał na tył jadącego przed nim samochodu osobowego i wypchnął go na przeciwległy pas, przez co doprowadził do czołowego zderzenia tego auta z innym autem osobowym. Jedna osoba została ranna.

Trasa przez dłuższy czas była zablokowana. Obecnie wprowadzono ruch wahadłowy. Trwa oczekiwanie na holownik, który zabierze ciężarówkę z miejsca wypadku.