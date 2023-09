Kujawsko-pomorskie: Policjanci przejęli prawie 5 kg narkotyków

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przejęli prawie 5 kg różnych narkotyków, które posiadali dwaj mężczyźni w wieku 24 i 28 lat. Obaj zostali aresztowani na trzy miesiące - poinformowała w poniedziałek kom. Lidia Kowalska z zespołu komunikacji społecznej KMP.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców KMP w trakcie prowadzonych prac ustalili, że 28-latek z powiatu nakielskiego i 24-letni mieszkaniec Bydgoszczy mogą posiadać zakazane środki psychoaktywne i psychotropowe. Policjanci podzielili się na dwie grupy i w miniony czwartek przystąpili do działania.

Pierwszy został zatrzymany starszy z mężczyzn w Białych Błotach koło Bydgoszczy. Policjanci z wydziału narkotykowego podejrzewając jakim autem przemieszcza się podejrzewany, poprosili o pomoc patrol z miejscowego komisariatu. Patrol zatrzymał toyotę, w której na miejscu pasażera siedział typowany mężczyzna. Na widok policjantów 28-latek pospiesznie wysiadł i zaczął uciekać z torbą.

Mężczyzna po przebiegnięciu kilkunastu metrów wyrzucił torbę i kontynuował ucieczkę. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez policjantów. W torbie - jak wykazało badanie narkotestem - było 1,2 kg marihuany.

Później, w czasie przeszukania mieszkania 28-latka, policjanci znaleźli i zabezpieczyli marihuanę (58 g), kryształ 4CMC (749 g), 446 tabletek MDMA (228 g), a także 85 tys. zł w gotówce. Mężczyzna posiadał łącznie ponad 2 kg narkotyków.

Niemal w tym samym czasie na bydgoskim osiedlu Fordon do działania przystąpiła druga grupa policjantów. Podejrzewanego 24-latka funkcjonariusze zauważyli, gdy wyszedł z bloku i kierował się do samochodu. Gdy podeszli do niego i podali co ich sprowadza, mężczyzna próbował się oddalić, ale mu to udaremniono.

Policjanci przeszukali mężczyznę - w kieszeniach miał zawiniątka z białym proszkiem oraz kilka tysięcy gotówki w polskiej i obcej walucie. Następie z podejrzewanym udali się do jego mieszkania i piwnicy. 24-latek miał tam 1415 g marihuany, 156 g kokainy oraz 1171 g kryształu 3-CMC. Łącznie policjanci zabezpieczyli 2,7 kg narkotyków, które posiadał bydgoszczanin.

Obaj zostali zatrzymani, a następnie w sobotę doprowadzeni do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd aresztował podejrzanych na najbliższe trzy miesiące. Za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomani grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.