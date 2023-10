Kujawsko-pomorskie: Policjanci zatrzymali kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli w Kowalu

Policjanci zatrzymali w niedzielę kierowcę mazdy, który w sobotę nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Kowalu (woj. kujawsko-pomorskie) i uciekał pomimo strzału oddanego przez policjanta w oponę auta - poinformowała nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek z KMP we Włocławku.

Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. W czasie pościgu doszło do kolizji z radiowozem. W celu zatrzymania auta policjant oddał strzał w oponę. Jednak kierowca mazdy kontynuował ucieczkę, ale po pewnym czasie zrezygnował i jeszcze na ulicach Kowala porzucił pojazd, po czym zbiegł.

Policjanci, w wyniku podjętych działań, w niedzielę w Kowalu zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. To 40-letni mieszkaniec województwa pomorskiego.

"Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Niewykluczone jednak, że odpowie również za inne przestępstwa, ale o tym zadecyduje już prokurator, do którego trafią materiały sprawy" - zaznaczyła nadkom. Seligowska-Ostatek.

autor: Jerzy Rausz

rau/ agz/