Kujawsko-pomorskie: Przed policjantami 20-latek schował się w wersalce babci

Kryminalni z Mogilna zatrzymali 20-latka, który ma do odbycia karę pół roku więzienia za znieważenie policjanta. Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania w powiecie inowrocławskim. Funkcjonariusze znaleźli go w wersalce jego babci.

Policjanci szukali 20-latka w związku z wydanym przez sąd nakazem doprowadzenia do aresztu śledczego.

"Kryminalni uzyskali informację, że może się on ukrywać na terenie powiatu inowrocławskiego. Babcia mężczyzny, która otworzyła drzwi domu odwiedzonego przez policjantów, utrzymywała, że nie wie nic o miejscu pobytu jej wnuka" - zrelacjonował przebieg zdarzeń asp. szt. Tomasz Bartecki, rzecznik prasowy KPP w Mogilnie.

Funkcjonariusze poprosili jednak o możliwość sprawdzenia wszystkich pomieszczeń.

"Kiedy weszli do sypialni kobiety, ta oświadczyła, że to jest jej pokój i tu na pewno nikogo nie ma. W tym momencie policjanci nabrali podejrzeń, że tam, a konkretnie w niepościelonej wersalce może ukrywać się poszukiwany 20-latek. Kryminalni zawołali go z imienia i powiedzieli żeby wyszedł. W tym momencie mężczyzna podniósł siedzisko, a policjanci pomogli mu wydostać się z wersalki" - przekazał asp. szt. Bartecki.

Mężczyznę przewieziono do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę pół roku więzienia. Mężczyzna był skazany za znieważenie policjanta.