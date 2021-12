Kujawsko-pomorskie: Przejezdna dk 10 w Czernikowie po tragicznym wypadku strażaków OSP

Przywrócono ruch na drodze krajowej nr 10 Czernikowie koło Torunia, gdzie w czwartek wcześnie rano w wypadku zginęło dwoje strażaków OSP, a trzech zostało rannych. Wcześniej droga była zablokowana - poinformował dyżurny Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Karol Kończal.

Wypadek wydarzył się w Czernikowie na skrzyżowaniu dk 10 z ul. Słowackiego. Strażacy z OSP Czernikowo jechali w trybie alarmowym do pożaru sadzy w kominie w miejscowości Liciszewy. Ich ciężki samochód gaśniczy ze zbiornikiem 5 tys. l marki MAN zderzył się z tirem. Na miejscu zginęli 62-letni Jan, kierowca samochodu gaśniczego i siedząca obok niego ok. 30-letnia Ewelina. Siedzący z tyłu strażacy ochotnicy zostali ranni; przewieziono ich do szpitali w Toruniu i Lipnie.

Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora.

Na dk 10 ruch początkowo ruch odbywał się wahadłowo, a później trasa była zablokowana, a samochody kierowano na objazd.