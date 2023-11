Kujawsko-pomorskie: Sąd aresztował parę włamywaczy do domów jednorodzinnych

Sąd aresztował kobietę i mężczyznę, którzy włamywali się do domów jednorodzinnych oraz kradli pieniądze i biżuterię, a wpadli podczas kradzieży szuflady lodówki z mrożonym mięsem z pomieszczenia gospodarczego - poinformowała w czwartek kom. Wioleta Burzych z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

Zatrzymania 32-letniej kobiety i 67-letniego mężczyzny dokonali policjanci z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy i komendy powiatowej w Żninie.

Policjanci ze Żnina sprawą zajmowali do zeszłego roku, kiedy doszło do szeregu włamań do domów jednorodzinnych w gminach Barcin i Łabiszyn. W działania włączyli się funkcjonariusze z KWP. Sprawcy włamań zostawali po sobie niemalże idealny porządek, a pokrzywdzeni czasem dopiero po kilku dniach orientowali się, że stracili kosztowności.

Funkcjonariusze na podstawie zgromadzonych informacji wytypowali sprawców. "W rezultacie, policjanci w minioną sobotę, zatrzymali w powiecie inowrocławskiego 32-letnią kobietę i 67-letniego mężczyznę, bezpośrednio po tym, jak działając w porozumieniu, włamali się do pomieszczenia gospodarczego, z którego ukradli szufladę z mrożonym mięsem, gdyż w tym przypadku prawdopodobnie nic cenniejszego nie znaleźli" - zaznaczyła kom. Burzych.

W samochodzie, którym poruszali się zatrzymani, funkcjonariusze znaleźli m.in. kominiarkę, rękawiczki i latarki oraz narzędzia do pokonywania zabezpieczeń. W wyniku przeszukań miejsca zamieszkania pary, w powiecie aleksandrowskim, policjanci znaleźli i zabezpieczyli liczną biżuterię: pierścionki, kolczyki, łańcuszki i zegarki, które częściowo zostały rozpoznane przez pokrzywdzonych.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym blisko 10 zarzutów kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych. Sąd, na wniosek prokuratora, tymczasowo aresztował 32-latkę i 67-latka na trzy miesiące. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

"Aresztowani mogą mieć na swoim koncie kilkanaście włamań do domów. Najczęściej domy i ich mieszkańcy byli wcześniej obserwowani, a sprawcy byli bardzo ostrożni podczas wyboru potencjalnych ofiar" - dodała kom. Burzych.