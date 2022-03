Kujawsko-pomorskie: Spada liczba zakażeń, ponad połowa wolnych łóżek i respiratorów

Zdecydowanie spada liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2 w województwie kujawsko-pomorskim, na szpitalnych oddziałach covidowych wolna jest ponad połowa łóżek i respiratorów - wynika z opublikowanych w piątek danych Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Informacje o zakażeniach z ostatnich dwóch tygodni, z odpowiadających sobie dni, wskazują za każdym razem, że sytuacja poprawiała się. Przykładowo w środę zeszłego tygodnia było 1452 zakażeń, a w środę obecnego tygodnia - 1014. Porównując czwartek do czwartku liczba zakażeń spadła z 1290 do 889, a piątek do piątku - z 1038 do 769.

W szpitalach regionu, na oddziałach leczących pacjentów z COViD-19, w piątek zajętych było 649 z 1368 dostępnych łóżek oraz 46 ze 109 respiratorów.

Według piątkowych danych resortu zdrowia w województwie zmarło kolejnych sześć osób, z których cztery miały choroby współistniejące, a w pozostałych dwóch przypadkach wyłączną przyczyną śmierci był COVID-19.