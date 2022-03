Kujawsko-pomorskie: Sprzęt do nadawania PESEL najpierw trafi do dużych miast

Sprzęt dodatkowy do nadawania numerów PESEL uchodźcom jeszcze we wtorek trafi do największych miast województwa kujawsko-pomorskiego - Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Grudziądza - poinformował wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Wojewoda zaznaczył, że sprzęt, czyli zestawy komputerowe z czytnikami linii papilarnych, będzie przekazywany zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez samorządy do MSWiA.

Bogdanowicz podał, że Bydgoszcz otrzyma 20 zestawów do nadawania numerów PESEL. Dotychczas miasto dysponowało siedmioma czytnikami, z których pięć podchodziło z punktów wydawania dowodów osobistych, a dwa z posiadanej rezerwy. Powodowało to, że nie można było obsłużyć wystarczającej liczby osób.

Bydgoszcz otrzyma też wsparcie kadrowe w wydawaniu numerów PESEL z Krajowej Administracji Skarbowej.

W woj. kujawsko-pomorskim obecnie funkcjonują trzy punkty informacyjne. Oprócz wcześniej istniejących punktów w Bydgoszczy (prowadzony przez urząd wojewódzki) i Toruniu (prowadzony przez miasto), powstał punkt w Inowrocławiu (prowadzony przez starostwo).

W przeszło 220 obiektach zakwaterowanych jest prawie 6 tys. uchodźców, a przygotowano jeszcze 7,8 tys. miejsc.

W regionie w 550 szkołach w regionie naukę dotychczas podjęło 3 tys. ukraińskich uczniów.