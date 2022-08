Kujawsko-pomorskie: Strażacy 81 razy interweniowali w związku z sytuacją pogodową

Strażacy z województwa kujawsko-pomorskiego w niedzielę 81 razy interweniowali w związku z sytuacją pogodową, zarówno ze szkodami wyrządzonymi obfitymi opadami deszczu i silnymi wiatrami - poinformowała oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Do zgłoszeń związanych z zalaniem posesji, ulic i placów strażacy wyjeżdżali 60 razy, a pozostałe interwencje dotyczyły usuwania połamanych drzew, konarów i gałęzi. Najczęściej wzywani byli strażacy z komend w Bydgoszczy i Nakle nad Notecią.

Według prognoz IMGW trudne warunki pogodowe w zachodniej i północnej części województwa potrwają do popołudnia w poniedziałek. Spodziewane są opady od 40 do 60 mm, a miejscami do 80 mm.

