Kujawsko-pomorskie: Strażacy nadal walczą ze skutkami wichur; w regionie zerwane dachy i powalone drzewa

Strażacy z woj. kujawsko-pomorskiego nadal walczą ze skutkami silnego wiatru. Od piątkowego wieczoru do godz. 10 w sobotę wyjeżdżali ponad sto razy. Zajmują się głównie zabezpieczaniem zerwanych dachów i usuwaniem powalonych drzew z dróg i posesji.

"Do godziny 10 wyjeżdżaliśmy od wczorajszego wieczora ok. 105 razy w związku ze skutkami wichur. Na szczęście nie ma w regionie osób poszkodowanych" - powiedział PAP dyżurny z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Najwięcej zgłoszeń dotyczy powalonych drzew, zerwanych dachów, czy linii energetycznych. "Patrząc na to, co w nocy działo się w Polsce, to u nas nie było tragicznie" - ocenił dyżurny.

Najczęściej Straż Pożarna wyjeżdżała do zdarzeń w powiecie nakielskim, sępoleńskim i bydgoskim. "W tym momencie zajmujemy się ośmioma zdarzeniami. Chodzi o przewrócone drzewa oparte o budynek, powalone konary czy zerwany metalowy baner" - wyjaśnił strażak.

Służby apelują od wszystkich o ostrożność. Wiatr w regionie nieco słabnie, ale jego porywy nadal mogą lokalnie osiągać prędkość do kilkudziesięciu km/h.