Kujawsko-pomorskie: Tragiczny pożar w stolarni; nie żyje pracownik

Palacz zginął wskutek pożaru i towarzyszącemu mu wybuchowi w kotłowni przy stolarni w Osiu koło Świecia (woj. kujawsko-pomorskie). Ogień nie objął reszty zakładu - poinformował w sobotę oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Pożar wybuchł w sobotę, w godzinach popołudniowych w kotłowni, w odrębnym budynku zakładu stolarskiego w Osiu. W piecu spalano odpady poprodukcyjne. Ogień objął kotłownię i doszło do wybuchu, którego siła była tak duża, że pracownik - palacz w kotłowni, prawdopodobnie przez drzwi, został wyrzucony na zewnątrz i wpadł do kontenera z odpadami do spalenia.

Strażacy ugasili pożar kotłowni i nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia na inne budynki.

Dokładne okoliczności i przyczyny tragedii będą wyjaśnianie w toku śledztwa. W akcję gaśniczą zaangażowanych było 15 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.