Kujawsko-pomorskie: Trwają poszukiwania mężczyzny w jeziorze koło Brodnicy

Strażacy poszukują mężczyzny, który zniknął pod wodą w jeziorze w Wierzchowni koło Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie) – poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Do komendy straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o możliwym utonięciu mężczyzny w jeziorze noszącym tę samą nazwę, co miejscowość, w której się znajduje. Do poszukiwań przystąpiły już trzy zastępy strażaków.

W drodze są Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodnego z Włocławka i Specjalistyczna Grupa Sonarowa z Torunia.