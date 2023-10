Kujawsko-Pomorskie: Utrudnienia na drodze krajowej nr 10 w Nakle n. Notecią po zderzeniu dwóch aut

Utrudnienia występują na drodze krajowej nr 10 w Nakle nad Notecią (Kujawsko-Pomorskie), gdzie w sobotę wieczorem zderzyły się dwa samochody. Zablokowany jest jeden pas ruchu.

Dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA Karol Kończal poinformował, że do wypadku doszło na 237 kilometrze dk 10.

"Po zderzeniu dwóch aut osobowych, zablokowany jest jeden pas ruchu" - poinformował PAP Kończal.

Na miejscu jest policja. Utrudnienia mogą potrwać do ok. 22. W wypadku nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Służby apelują do kierowców o ostrożność w pobliżu miejsca zdarzenia.