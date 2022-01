Kujawsko-pomorskie: W szpitalach przebywa tysiąc pacjentów covidowych

W szpitalach woj. kujawsko-pomorskiego przebywa 1000 pacjentów chorych na COVID-19, z których ze wsparcia respiratorów korzysta 98 osób. Słabnie tendencja spadkowa przypadków nowych zakażeń – poinformował w poniedziałek wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Wojewoda zaznaczył, że 20 grudnia, w szczytowym momencie czwartej fali pandemii w regionie, hospitalizowanych było o 192 pacjentów więcej niż obecnie, a później ich liczna systematycznie spadała. Jednak maleje tendencja spadkowa nowych zakażeń. W porównaniu tydzień do tygodnia obecnie spadek wynosi tylko 1 proc., przed tygodniem było to 8 proc., przed dwoma tygodniami - 17 proc., a przed trzema tygodniami - 33 proc. W przyszłym tygodniu możliwy jest dalszy wzrost liczby zachorowań, co przełoży na zwiększenie liczby zajętych łóżek na oddziałach covidowych.

W szpitalu tymczasowym w Ciechocinku przebywa 16 pacjentów. Placówka obecnie ma przygotowanych 66 łóżek, a docelowo istnieje możliwość ich zwiększenia do 220, ale brakuje kadry medycznej.

Cały czas w szpitalach województwa zarezerwowanych jest łącznie 1500 mniej łóżek dla pacjentów z COVID-19.

Wojewoda podał, że w szpitalach w regionie nie zostały zawieszone zabiegi, z małymi wyjątkami, i to z różnych przyczyn. Łącznie hospitalizowanych jest 5,5 tys. pacjentów, z których 1 tys. to chorzy na COVID-19. Według raportów w lecznicach łącznie jest 3,5 tys. wolnych miejsc. Działają wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe.

Według informacji Ministerstwa Zdrowia w woj. kujawsko-pomorskim stwierdzono 275 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2, zmarły cztery osoby, że których połowa miała choroby współistniejące. Dotychczas w regionie wykryto cztery przypadki omikronu.