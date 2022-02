Kujawsko-pomorskie: Wojewoda Bogdanowicz zaapelował do samorządowców o działania ws. wypłat zasiłków

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz zwrócił się w niedzielę do samorządowców, aby jak najszybciej prowadziły działania, które umożliwią wypłatę zasiłku celowego osobom poszkodowanym przejściem huraganu..

Bogdanowicz poinformował w mediach społecznościowych, że spotkał się z ponad 100 samorządowcami na sztabie kryzysowym w związku z wichurami.

"Przekazałem informacje o aktualnej sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim. Oprócz połamanych drzew i uszkodzonych budynków problemem jest także brak prądu i łączności sieci telefonii komórkowych w wielu miejscowościach. Do tej pory straż pożarna w regionie otrzymała około 4 tys. zgłoszeń i na bieżąco realizuje działania związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Strażacy wspierają również swoimi agregatami pracę szpitali i domowe respiratory. Bardzo dziękuję za państwa poświęcenie, zaangażowanie i profesjonalizm!" - napisał.

Wojewoda zwrócił się do samorządowców z prośbą o jak najszybsze prowadzenie działań umożliwiających wypłatę zasiłku celowego - do 6 tys. zł - na tzw. pomoc doraźną dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych, a także o pilne powołanie komisji do spraw szacowania strat.

Bogdanowicz podał też, że w regionie bez prądu pozostaje 57 tys. odbiorców, a operatorzy cały czas pracują nad jak najszybszym przywróceniem zasilania.