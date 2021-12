Kujawsko-pomorskie: Wójt Czernikowa ogłosił żałobę gminną po śmierci strażaków

Wójt Czernikowa Tomasz Krasicki ogłosił żałobę gminną po śmierci dwójki strażaków OSP, którzy zginęli w wypadku w czwartek rano. Druhowie jechali do pożaru, a ich auto zderzyło się na jednym ze skrzyżowań z samochodem ciężarowym.

Do wypadku doszło w czwartek wcześnie rano w Czernikowie k. Torunia. Strażacy z OSP Czernikowo jechali w trybie alarmowym do pożaru sadzy w kominie w miejscowości Liciszewy. Ich samochód gaśniczy zderzył się z tirem. Na miejscu zginęli kierowca samochodu gaśniczego i siedząca obok niego młoda koleżanka. Siedzący z tyłu strażacy ochotnicy zostali ranni; przewieziono ich do szpitali w Toruniu i Lipnie.

Ofiarami wypadku, do którego doszło w Czernikowie, są ok. 30-letnia Ewelina i 62-letni strażak OSP Jan. Kobieta była z zawodu ratownikiem medycznym i pielęgniarką, a mężczyzna pracował w Urzędzie Gminy jako konserwator.

"Wydałem zarządzenie, na mocy którego do niedzieli wprowadzona została na terenie naszej gminy żałoba. Wszystkie jednostki podległe Urzędowi Gminy opuszczą flagę narodową do połowy masztu i zawieszą kir. Do tego odwołane zostają wszystkie imprezy kulturalne odbywające się pod auspicjami gminy" - powiedział PAP wójt Krasicki.

"Dla nas, jako mieszkańców gminy to ogromna tragedia. Ludzie, którzy na co dzień i także dzisiaj - tego feralnego poranka, niosąc pomoc naszym mieszkańcom, stracili życie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Trudno nam się z tym pogodzić. To wstrząsająca wiadomość, która napłynęła do nas z samego rana" - mówił we wcześniejszej rozmowie z PAP wójt Krasicki.

Dodał, że w wypadku zginęli strażacy z OSP Czernikowo - młoda kobieta i mężczyzna w sile wieku. "To niesamowita tragedia. Nie możemy się otrząsnąć" - wskazał wójt.

"Spektrum działań OSP jest bardzo szerokie: od kultury przez animację społeczną. Przede wszystkim polega jednak na ratowaniu mienia, życia i zdrowia mieszkańców gminy, w której działają. Dziś jeszcze mocniej widzimy, jak bardzo odpowiedzialna jest to służba, jak ważna. Może być jednak - jak widać - tragiczna i dramatyczna dla tych, którzy tę pomoc niosą. Należy z tej sytuacji wyciągnąć daleko idące wnioski, otoczyć jeszcze większym szacunkiem społecznym tych ludzi, chociaż on i tak jest ogromny. Trzeba też wesprzeć OSP jeszcze bardziej finansowo. Ci ludzie jechali pomagać innym przed 5 rano. Wszyscy mieszkańcy - co do zasady - o tej porze śpią, a strażacy na sygnał syreny podnieśli się i chcieli jak zawsze nieść pomoc. Tym razem nie dojechali. Nie mam słów" - wskazał wójt.