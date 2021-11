Kujawsko-pomorskie: Wstrzymany zostanie przepływ wody przez tamę we Włocławku

W czwartek na kilka godzin zostanie wstrzymany przepływ wody przez stopień wodny we Włocławku. Obniży się poziom Wisły w rejonie Włocławka i Torunia, na kilkanaście godzin na rzece pogorszą się warunki do żeglugi poniżej włocławskiego stopnia.

Planowane wstrzymanie przepływu wody związane jest z przeglądem technicznym progu stabilizującego dolny stopień.

Przepływ wody zostanie wstrzymany w godzinach 8.00-12.00. Spowoduje to obniżenie poziomu wody na Wiśle o około 1,5 metra w rejonie Włocławka i o metr w rejonie Torunia. W efekcie przez około 12 godzin pogorszą się warunki do żeglugi poniżej stopnia wodnego we Włocławku.

Wszystkie osoby przebywające w tym dniu w strefie brzegowej tej części Wisły powinny zachować szczególną ostrożność.