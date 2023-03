Kukiz: będę rozpatrywał start do Sejmu w formule Zjednoczonej Prawicy po uchwaleniu ostatnich dwóch naszych ustaw

Będę rozpatrywał start do Sejmu w formule Zjednoczonej Prawicy po uchwaleniu ostatnich dwóch naszych ustaw, czyli wprowadzającej instytucję sędziów pokoju oraz obniżającej próg frekwencyjny w referendach lokalnych - powiedział PAP lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Podczas trwającego do czwartku posiedzeniu Sejmu może zostać przyjęty projekt ustawy o referendach lokalnych, który jest jednym z punktów współpracy programowej pomiędzy Kukiz'15 a Prawem i Sprawiedliwością. Projekt zakłada m.in. obniżenie progu frekwencyjnego z 30 na 15 procent.

Podkomisja, która pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej sędziów pokoju, czyli kolejnego kluczowego dla środowiska Pawła Kukiza rozwiązania, ma zakończyć swoje prace i będzie je kontynuować sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

Do postępów w procesie legislacyjnym nad tymi projektami odniósł się w rozmowie z PAP Kukiz. "Jeżeli uchwalone zostaną ustawy o referendach lokalnych i sędziowie pokoju, to wtedy rozpatrywał kolejny start do Sejmu w formule Zjednoczonej Prawicy" - zapowiedział poseł.

Jak podkreślił, "nie ma innej opcji, która realizuje postulaty Platformy Obywatelskiej z 2004 roku, które ja obecnie niosę". "Doszło do takiego paradoksu, że PiS uchwala proobywatelskie postulaty Platformy z 2004 roku, o których ta zapomniała" - wskazał polityk. "Oni mówili w 2004 roku, że mają pakiet ustaw antykorupcyjnych, a okazuje się, że nic nie mieli i przy naszej ustawie antykorupcyjnej wstrzymali się od głosu" - zauważył Kukiz.

Przyznał, że w rozmowie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim o starcie w wyborach będzie naciskał na wpisanie do programu zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany, projektu ustawy antysitwowej oraz znoszącej immunitety posłów i senatorów.

Pierwsze czytanie wypracowanego w Kancelarii Prezydenta projektu dot. sędziów pokoju odbyło się w Sejmie w grudniu 2021 r. Następnie projekt trafił do sejmowej komisji i podkomisji. Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju jest jedną ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15.

Inicjatywa dotycząca sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję.

Jak wielokrotnie podkreślał Kukiz w rozmowie z PAP, dzięki zawartej w 2021 roku umowie między jego formacją a ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego udało się uchwalić m.in. ustawę antykorupcyjną, o konopiach medycznych, włóknistych, o bezpośredniej sprzedaży dla rolników czy o wyrównaniu świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych.