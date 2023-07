Kukiz: jeśli dojdzie do mojego startu z list Zjednoczonej Prawicy, to tylko z okręgu opolskiego

Jeśli dojdzie do mojego startu z list Zjednoczonej Prawicy, to tylko i wyłącznie z okręgu opolskiego - powiedział lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Zaznaczył, że czeka na podpisanie porozumienia programowego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

W programie "W otwarte karty", emitowanym w Programie Pierwszym Polskiego Radia oraz TVP Info Kukiz był pytany o start w wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości. Polityk oświadczył, że czeka na formalne podpisanie porozumienia z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim dotyczącego postulatów programowych.

"Dopóki nie będę miał tego na piśmie, do tego momentu nie mogę powiedzieć, że będę wspólnie ze Zjednoczoną Prawicą startował w wyborach do Sejmu. Nie dopuszczam takiej sytuacji, ale gdyby hipotetycznie zdarzyła się taka sytuacja, że prezes Kaczyński się rozmyśli, no to wtedy albo w ogóle nie wystartuję w wyborach, albo wystartuję do Senatu. Ale nic nie wskazuje na to, by takie porozumienie nie zostało podpisane" - oświadczył.

"Jeśli do startu dojdzie, to tylko i wyłącznie z okręgu opolskiego" - dodał.

W środę w Radiu Wrocław Kukiz mówił, że jego priorytetami programowymi są: "odpartyjnienie" ordynacji wyborczej, co oznacza "odpowiedzialność posła przed obywatelem, a nie przed szefem partii"; obniżenie progów frekwencyjnych przy referendach oraz "odpartyjnienie i odsitowienie sądownictwa".