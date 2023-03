Kukiz: mam nadzieję, że ustawa o sędziach pokoju będzie przyjęta w kwietniu

Mam nadzieję, że ustawa o sędziach pokoju będzie uchwalona na kwietniowym posiedzeniu Sejmu - powiedział PAP lider Kukiz'15 Paweł Kukiz o zakończeniu merytorycznych prac nad projektem ustawy przez podkomisję.

W środę zakończyły się merytoryczne prace podkomisji sejmowej nad projektem ustawy wprowadzającej sędziów pokoju. "Teraz biuro legislacyjne musi ten materiał obrobić i przedstawić projekt komisji. Mam nadzieję, że zrobi to bardzo szybko, żebyśmy mogli zakończyć pracę i przyjąć te projekty" - powiedział PAP przewodniczący podkomisji Kazimierz Smoliński z PiS.

Podkomisja zgłosiła kilkadziesiąt merytorycznych poprawek do projektu i kilkakrotnie więcej poprawek redakcyjno-legislacyjnych. Jak ustaliła PAP, wśród tych poprawek znajduje się m.in. przepis zakładający, że sędziowie pokoju rozpoczną urzędowanie od 1 stycznia 2025 r. "Natomiast sama ustawa powinna wejść w życie pod koniec tego roku, żeby można było w maju przyszłego roku przeprowadzić wybory (sędziów pokoju-PAP). Wola jest taka, żeby zrobić to razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego" - mówił Smoliński.

Kukiz odniósł się do prac podkomisji w rozmowie z PAP. "Mam nadzieję, że na kwietniowym posiedzeniu Sejmu ustawa będzie już uchwalona" - powiedział. Posiedzenie Sejmu, o którym wspomina polityk, jest zaplanowane w dniach 12-14 kwietnia.

Jak podkreślił lider Kukiz'15, drugim projektem, który jest dla niego równie ważny, który był częścią jego umowy z Prawem i Sprawiedliwością, są zmiany w ustawie o referendum lokalnym. Projekt zakłada m.in. obniżenie progu frekwencyjnego z 30 na 15 procent. "Uchwalenie obu tych ustaw będzie to realizacja ostatnich punktów umowy, którą zawarłem w 2021 roku z PiS" - dodał.

W lutym lider Kukiz'15 był pytany przez PAP, czy po uchwaleniu sędziów pokoju wróci do głosowania z PiS, odparł: "Po uchwaleniu sędziów pokoju i zmian w ustawie o referendach lokalnych mogę usiąść do stołu z Prawem i Sprawiedliwością i rozpocząć rozmowy o wspólnym starcie, ale nie o miejscach na listach, tylko w pierwszej kolejności o postulatach".

Zakończenie w środę omawiania projektu przepisów wprowadzających sędziów pokoju oznacza, że na kolejnym posiedzeniu podkomisja podejmie decyzję ws. sprawozdania, które trafi do sejmowej komisji.

Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju początkowo prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego, który rozpoczął działalność po rozmowach lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą.

Pierwsze czytanie wypracowanego w Kancelarii Prezydenta projektu odbyło się w Sejmie w grudniu 2021 r. Następnie projekt trafił do sejmowej komisji i podkomisji. Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju jest jedną ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15.

Inicjatywa dotycząca sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję.