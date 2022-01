Kukiz: na dziś nie zagłosowałbym za ustawą przedstawioną przez Suskiego, która ma dot. polskiej muzyki w radiach

Na dziś za taką ustawą, której jakieś ogólne założenia poznałem, nie zagłosowałbym, nie rozumiem więc skąd słowa Marka Suskiego o moim rzekomym poparciu - oświadczył w czwartek wieczorem Paweł Kukiz, odnosząc się do zapowiedzi przygotowania ustawy mającej zapewnić więcej polskiej muzyki w radiach.

Poseł PiS Marek Suski zapowiedział w czwartek przygotowanie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Zmiany mają dotyczyć zwiększenia czasu, w którym stacje radiowe prezentują polska muzykę. Zgodnie z propozycją, miesięcznie radia miałyby przez 50 proc. czasu (obecnie jest to 33 proc.) przeznaczonego na muzykę emitować twórczość polskich wykonawców. Minimum 80 proc. polskiej muzyki ma być nadawane w godzinach 5-24.

Kukiz we wpisie na Facebooku przekazał, że w środę "przelotem" rozmawiał na korytarzu z Markiem Suskim w obecności posła Jarosława Sachajki.

Kukiz napisał, że podczas rozmowy z Suskim powiedział, że "pomysł zwiększenia udziału polskojęzycznej muzyki w tzw. publicznych mediach jest jak najbardziej ok, bo media publiczne mają ustawowy obowiązek promowania polskiej kultury".

"Powiedziałem też, że radia prywatne to zupełnie co innego i w nich obecny 30 proc. udział polskiej muzyki jest wystarczająco duży. Przedyskutować zaś trzeba jedynie to, że większość puszczana jest w nocy, kiedy ludzie śpią" - napisał Kukiz.

Na Facebooku napisał też, że powiedział Suskiemu, iż pomysł ustawowego narzucenia 50 proc. polskiej muzyki w radiach prywatnych absolutnie mu się nie podoba i jest przekonany, że jego zdanie podziela większość ludzi.

"Zapytany wówczas przez Marka Suskiego, czy ustawę poprę odpowiedziałem, że w stosunku do rozgłośni publicznych kierunek jest dobry, ale jeśli chodzi o prywatne - absolutnie nie. I że poza tym muszę najpierw zapoznać się dokładnie z całością projektu, by wyrazić poparcie albo dezaprobatę podczas głosowania" - podkreślił we wpisie Kukiz.

"Na dziś za taką ustawą, której jakieś ogólne założenia poznałem bym nie zagłosował. Nie rozumiem więc skąd słowa Marka Suskiego o moim rzekomym poparciu... Dobrej Nocy" - napisał Kukiz.

Kukiz dołączył do wpisu także fragment artykułów na jednym z portali. "Suski pytany, czy nowy projekt zmian w ustawie medialnej to ukłon w stronę Pawła Kukiza odparł, że +nikt się nikomu nie kłaniał+. Przyznał jednak, że rozmawiał o tym projekcie z liderem Kukiz '15. +Powiedział, że jest za tym i popiera ten pomysł - dodał+" - przytoczył fragment materiału Kukiz.