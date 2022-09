Kukiz: na spotkanie ws. sędziów pokoju szef MS powinien zaprosić przedstawiciela prezydenta, a nie mnie

Na spotkanie ws. sędziów pokoju minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien zaprosić przedstawiciela prezydenta, a nie mnie - powiedział PAP lider Kukiz'15 Paweł Kukiz odnosząc się do zapowiedzi takiego spotkania przez wiceszefa MS Sebastiana Kaletę.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta poinformował w czwartek w radiu RMF FM, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro planuje zaprosić przewodniczącego Kukiz'15 Pawła Kukiza, aby przedstawić mu te koncepcje reformy wymiaru sprawiedliwości i wprowadzenia instytucji sądów pokoju. Jak dodał, do takiego spotkania miałoby dojść w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Kukiz powiedział PAP, że o możliwości takiego spotkania dowiedział się z mediów. "Nikt mnie nawet nie pytał, czy ja mam na to ochotę" - dodał. "W tej sprawie należałoby zaprosić kogoś z Kancelarii Prezydenta, bo formalnie ustawa dotycząca sędziów pokoju jest ich autorstwa i w pierwszej kolejności resort sprawiedliwości powinien się zgłosić do Kancelarii, a nie do mnie" - zaznaczył poseł.

Jego zdaniem odpowiednią osobą do takich rozmów byłaby sekretarz stanu w KPRP Małgorzata Paprocka, która z ramienia prezydenta zajmuje się procesem legislacyjnym.

Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15. W listopadzie ubiegłego roku prezydent skierował do Sejmu inicjatywę dotyczącą wprowadzenia w Polsce sędziów pokoju; obecnie zajmuje się nią specjalnie powołana podkomisja. Projekt ustawy dotyczący sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział w środę w Siedlcach, że niebawem parlament będzie pracował nad reformą wymiaru sprawiedliwości i wprowadzeniem sądów pokoju.

Odnosząc się do tych słów Kaczyńskiego Kukiz podkreślił, że projekt ustawy dotyczący sędziów pokoju musi być uchwalony do pierwszego posiedzenia Sejmu w października (posiedzenie jest planowane w dniach 5-7 października - PAP). "Jeśli w harmonogramie nie będzie tej ustawy, to nie będę głosował z PiS" - zapowiedział poseł.

Sebastian Kaleta był pytany w czwartek w RMF FM, czy Solidarna Polska "torpeduje" porozumienie lidera Kukiz'15 z Prawem i Sprawiedliwością ws. sędziów pokoju. "Nie torpedujemy, aczkolwiek mamy co do kształtu projektu, który promuje Paweł Kukiz, pewne wątpliwości, z którymi próbujemy się uporać, żeby doszło do porozumienia" - odparł.

Zapewnił, że resort chce porozumienia w tej sprawie, ale podkreślił, że MS od pięciu lat czeka na "generalną" reformę sądów. Chodzi o przygotowany w MS projekt ustawy o sądach powszechnych, zakładający m.in. "spłaszczenie" struktury sądów.

"I to wszystko z powodu konfliktu z Unią Europejską czeka, natomiast teraz prowadzimy prace, żeby ta reforma, którą przygotowaliśmy, była ujednolicona, połączona z koncepcją wprowadzenia sądów pokoju" - dodał Kaleta. Poinformował, że wkrótce, za kilka-kilkanaście dni, prace te zostaną ukończone i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro planuje zaprosić przewodniczącego Kukiz'15 Pawła Kukiza, aby przedstawić mu te koncepcje i żeby doszło do porozumienia.

