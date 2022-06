Kukiz: nie wiadomo, czy w ogóle wystartuję w wyborach

Nie wiadomo, czy ja w ogóle wystartuję w wyborach - powiedział we wtorek Paweł Kukiz. Gdyby jednak myśleć o starcie - i to z PiS-em - to warunek jest jeden: PiS musi wywiązać się ze swoich zobowiązań, które zaciągnął względem Kukiz'15 - podkreślił.

"Nie wiadomo, czy ja w ogóle wystartuję. Bardzo mocno się zastanawiam, czy chcę dalej iść tą drogą wyboistą, trudną i wredną, czy po prostu całkowicie zrezygnować z polityki" - powiedział lider Kukiz'15 pytany w RMF FM o słowa szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że PiS jest już z Kukizem po słowie, jeśli chodzi o jego start z list Zjednoczonej Prawicy.

"Gdyby jednak myśleć o tym starcie i to z PiS-em, to warunek jest jeden: PiS musi wywiązać się ze swoich zobowiązań, które zaciągnął względem Kukiz'15 w czerwcu ubiegłego roku (wówczas została podpisana umowa programowa między Kukizem a Kaczyńskim o wspieraniu własnych inicjatyw - PAP)" - zaznaczył we wtorek Paweł Kukiz.

"Zostały nam jeszcze dwa postulaty do zrealizowania - przede wszystkim sędziowie pokoju do rozstrzygania tych najprostszych sporów, najprostszych spraw, wybierani bezpośrednio przez obywateli i druga sprawa: obniżenie progu frekwencyjnego przy referendach lokalnych, gdzie można odwołać burmistrza, wójta, prezydenta miasta" - dodał.

Kukiz podkreślił, że wprowadzenie instytucji sędziów pokoju i ustawa o referendach lokalnych mają zostać uchwalone w 2-3 miesiące. "Jeżeli to nie zostanie uchwalone, to trudno mówić o dalszym głosowaniu z PiS-em, a co dopiero o wspólnym starcie" - powiedział i zaznaczył, że prezes PiS o tym wie.

Polityk był także pytany o doniesienia "Rzeczpospolitej", która w ubiegłym tygodniu informowała, że przez niezłożenie sprawozdania finansowego partia K'15 może zostać wykreślona z ewidencji partii politycznych.

"Od samego początku nie byłem gorącym zwolennikiem, mówiąc delikatnie, partii politycznych jako takich" - mówił Kukiz. "Działacze w pewnym momencie wymogli czy jakby zmusili, czy prosili o to, żeby stworzyć partię. Powiedziałem, że sceptycznie się do tego odnoszę, ale jeżeli chcecie, to sobie twórzcie, tylko bierzcie ją pod kontrolę" - dodał Kukiz.

"Nie złożyli sprawozdania finansowego z 34 złotych i 14 groszy, które są na koncie partii i być może ta partia zostanie wykreślona z rejestru" - relacjonował. "Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ dwukrotnie do parlamentu wchodziłem bez tej formuły partyjnej - raz jako stowarzyszenie, jako ruch obywatelski, drugi raz - wpisany na listy PSL" - dodał.

Podkreślił, że partia nie jest mu potrzebna, a subwencji z budżetu państwa nie bierze.