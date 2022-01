Kukiz o spotkaniu z opozycją: jeśli dojdziemy do porozumienia, to złożymy wniosek o komisję śledczą

Jeżeli w przyszłym tygodniu dojdziemy do porozumienia, to złożymy wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej ws. inwigilacji - powiedział PAP lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, który w środę spotkał się z przedstawicielami opozycji ws. poparcia jego wniosku.

Paweł Kukiz zapowiedział zamiar złożenia wniosku o powołanie w Sejmie komisji śledczej do zbadania działań operacyjnych służb wobec obywateli RP w latach 2005-2021. Celem komisji ma być ustalenie przypadków nielegalnego stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz nielegalnego pozyskiwania danych telekomunikacyjnych obywateli.

W środę Kukiz spotkał się z przedstawicielami wszystkich klubów i kół opozycyjnych ws. poparcia jego wniosku; a także przekazano niezbędnych 46 podpisów do złożenia uchwały ws. powołania komisji.

Lider Kukiz'15 powiedział PAP, że rozmowa dotyczyła szczegółów, a także służyła doprecyzowaniu pewnych kwestii. "Pierwszy raz spotkaliśmy się face to face, a nie za pomocą komunikatów medialnych" - zauważył. "Są pewne deklaracje, ale z całą pewnością będę musiał z nimi o tym porozmawiać" - przekazał poseł. "Będzie kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu w tym samym gronie" - dodał.

Dopytywany, czy wniosek o powołanie komisji zostanie złożony w przyszłym tygodniu, odpowiedział: "Jeżeli dojdziemy na kolejnym spotkaniu do porozumienia, to tak, ponieważ podpisy już są". "To jest zbyt poważna sprawa, żeby na podstawie jednej rozmowy, czy przy ogólnej zgodzie do pewnych spraw, aby tej ogólnej zgodzie nie modyfikować przez przespanie się z tym tematem" - powiedział Kukiz.

Aby wnieść projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej, należy zebrać podpisy co najmniej 46 posłów. Cała opozycja (przy uwzględnieniu koła PPS i posła niezrzeszonego Ryszarda Galli) dysponuje 230 głosami w Sejmie. To dokładnie tyle, ile ma klub PiS wraz z posłami: Łukaszem Mejzą i Zdzisławem Ajchlerem (obaj niezrzeszeni).

Pomysł powołania komisji śledczej ws. inwigilacji to pokłosie ustaleń działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab. Podała ona, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus byli inwigilowani mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza. Do telefonu polityka miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

We wtorek agencja AP poinformowała o kolejnych dwóch Polakach, którzy według Citizen Lab mieli być szpiegowani Pegasusem - to lider Agrounii Michał Kołodziejczak oraz Tomasz Szwejgiert, współautor książki o szefie resortu spraw wewnętrznych i administracji, b. szefie CBA Mariuszu Kamińskim. Według Citizen Lab, obie sytuacje miały miejsce w 2019 r. - Kołodziejczak miał być zhakowany kilkukrotnie w maju tego roku, a Szwejgiert - 21 razy od końca marca do czerwca.

W Senacie od połowy stycznia działa komisja nadzwyczajna (bez uprawnień śledczych), która wyjaśnia przypadki nielegalnej inwigilacji z użyciem oprogramowania Pegasus.

Przedstawiciele rządu wielokrotnie zapewniali, że żadna służba w tej sprawie nie złamała prawa, a kontrola operacyjna - jeśli była podejmowana - była prowadzona legalnie. Z kolei prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński mówił w tygodniku "Sieci", że powstanie i używanie Pegasusa jest wynikiem zmiany technologicznej, rozwoju szyfrowanych komunikatorów, których za pomocą starych systemów monitorujących nie można odczytać. "Źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia" - powiedział. Zapewnił jednak, że nie był on używany wobec opozycji.